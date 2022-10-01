2022 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih olacak mı? Ek yerleştirme nasıl yapılır?

2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için 3 Temmuz 2022 tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlere göre yüzbinlerce aday lisans bölümlere yerleştirildi. Ancak 1. tercihlerde bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. ek tercihte bulunmak istiyor. Peki DGS ek tercih olacak mı? 2022 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme nasıl yapılır?
DGS EK TERCİH OLACAK MI, NE ZAMAN?
2021 yılı DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı. Ek tercihler de 15 Ekim tarihinde alınmaya başlanmıştı. 2022 yılında da DGS ek tercihlerin Ekim ayı itibariyle alınmaya başlanması bekleniyor. Resmi bir duyuru geldiğinde Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.
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