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11 Ekim KYK ek kontenjan yurt sonuçları 2024: KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK ek yurt başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler için sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar ve KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:33
11 Ekim KYK ek kontenjan yurt sonuçları 2024: KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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KYK ek yurt sonuçları, barınma ihtiyacını karşılamak için yapılan bu ek başvurular kapsamında öğrencilerin yurtlara yerleşip yerleşemediğini öğrenmelerini sağlıyor. Bu dönemde yurt başvuru sonuçlarını takip etmek ve gerekli işlemleri zamanında yapmak, öğrencilerin mağdur olmaması adına büyük önem taşıyor. Başvuru sonuçlarınızı kontrol etmek ve yerleşim durumunuz hakkında bilgi almak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu süreçte belirtilen tarihlere ve yönergelere dikkat ederek işlemlerinizi gerçekleştirmeniz önemlidir.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

KYK Ek Yurt Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

KYK ek yurt başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan sorgulama ekranını kullanarak sonuçlarına ulaşabilirler. Ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla yerleşenler, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri bu sonuçlara aşağıdaki bağlantıdan kolaylıkla ulaşabilir.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

KYK Ek Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK ek yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linkten sorgulama ekranına erişebilirsiniz:

KYK Ek Yurt Başvuru Sonuç Sorgulama Ekranı

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

E-DEVLET KYK EK KONTENJAN YURT SONUCU NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığından "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar telefon, tablet ve bilgisayarlarla sorgulama işlemi yapabilecekler. Dileyen adaylar hızlı sorgulama işlemleri için telefonlarının mobil marketleri üzerinden e-Devlet kapısı uygulamasını telefonlarına indirerek işlem yapabilir.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

KYK yurt sonucu gsb.gov.tr veya kygm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmayacak. Adaylar sonuçları sadece e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar yukarıda sol üstte bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak direkt olarak sorgulama ekranına ekrana gidebilir.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

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