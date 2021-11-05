İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları 22 Ekim'de sona ermişti. Öğrenciler bir süredir sonuçların açıklanacağı tarihi araştıyor. 20212-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler 13 Eylül'de açıldı. KYK bursunun yanı sıra gelir elde etmek isteyen öğrenciler İBB bursuna başvuruda bulunmuştu. Peki; 5 Kasım İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuç sorgulama ekranı! İBB bursları ne zaman, nasıl verilecek?
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı. Ancak son dakika gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 10 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Burs başvuru sonucunuzu sorgulamak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.