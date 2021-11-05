Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.11.2021 07:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 07:11
    ABONE OL

    5 Kasım İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuç sorgulama ekranı! İBB bursları ne zaman, nasıl verilecek?

    İstanbul'da yaşayan binlerce öğrenci İBB burslarından faydalanmak için 5- 22 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Gözler bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler bir süredir sonuçların ne zaman açıklanacağını araştıtırıyor. Bu yıl İBB bursu yıllık yıllık 3.200 lira olarak açıklandı. Yani öğrencilere aylık 1000-1200 TL şeklinde ödeme yapılacak. Peki; 5 Kasım İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuç sorgulama ekranı! İBB bursları ne zaman, nasıl verilecek?

    5 Kasım İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları 22 Ekim'de sona ermişti. Öğrenciler bir süredir sonuçların açıklanacağı tarihi araştıyor. 20212-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler 13 Eylül'de açıldı. KYK bursunun yanı sıra gelir elde etmek isteyen öğrenciler İBB bursuna başvuruda bulunmuştu. Peki; 5 Kasım İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuç sorgulama ekranı! İBB bursları ne zaman, nasıl verilecek?

    İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

    İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı. Ancak son dakika gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 10 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Burs başvuru sonucunuzu sorgulamak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

    Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
    Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
    Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olmak
        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
        Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
        Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        2021-2022 İBB BURSU NE KADAR?

        İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

        İBB BURSU NE ZAMAN YATAR?

        İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksiti 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksitinin hesaplara yatması bekleniyor.

            İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NEDİR?

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız olarak verdiği eğitim desteğidir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
            Haberler Eğitim 5 Kasım İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuç sorgulama ekranı! İBB bursları ne zaman, nasıl verilecek?
                SON DAKİKA