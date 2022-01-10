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    • Eğitim
    • 10.01.2022 09:14
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    • 10.01.2022 09:14
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    AÖF final sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayınlandı mı?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları sona erdi. Sınavlara katılan öğrenciler gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Toplamda 4 oturumda tamamlanan sınavların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki AÖF'ten son dakika açıklama geldi mi? AÖF final sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte sorgulama ekranı...

    AÖF final sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları tamamlandı. Binlerce öğrenci şimdi sınav sonuçlarına odaklandı. Gündemde AÖF final sonuçları hangi tarihte açıklanacak? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayınlandı mı? soruları yer alıyor. 8-9 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen AÖF final sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. İşte AÖF güz dönemi final sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

    AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları sona erdi. Yüz yüze hafta sonu gerçekleştirilen sınavların sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak önümüzdeki 2 ve ya 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF'ten son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

    AÖF soru ve cevaplarının tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Soru ve cevaplar ortalama 1- 2 gün içerisinde yayınlanıyor.

    AÖF TAKVİMİ 2022

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
    Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.
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    Haberler Eğitim AÖF final sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayınlandı mı?
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