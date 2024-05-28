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AÖF final sonuçları açıklandı mı 2024? AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınav tarihleri belli mi?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, bahar dönemi final sınavlarını tamamladı. Sınavlarda her ders için öğrencilere 20 soru yöneltiliyor ve bu soruları yanıtlamaları için 30 dakika süre veriliyor. Öğrenciler, sınavın ardından doğru cevapları öğrenmek amacıyla Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi olan anadolu.edu.tr adresine yöneliyor.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 10:48 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 10:48
AÖF final sonuçları açıklandı mı 2024? AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınav tarihleri belli mi?

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2023-2024 bahar dönemi final sınavları, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre düzenlendi. Binlerce öğrenci, sınav maratonunu tamamlayarak sonuçların açıklanmasını heyecanla beklemeye başladı. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl sorgulanacak?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30, 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00, 26 Mayıs 2024 Pazar saat: 15.00 şeklinde 3 oturum halinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları tamamlanıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları tarihi paylaşılmadı ancak sınavların ardından 15 gün içerisinde final sınavı sonuçlarının adaylar ile buluşması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


AÖF BAHAR DÖNEMİ CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi sınavı soruları ve cevapları Anadolum e-Kampüs adresinden erişime açılacak.

Adaylar, katıldıkları sınavına katıldıkları dersin sayfasında bulunan " Çıkmış Sınav Soruları" sekmesinden cevap anahtarını görüntüleyebilir.

AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar ilgili derslerden karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şeklinde cevaplarını görüntüleyebilecek.



AÖF SINAVLARINDA YANLIŞLAR DOĞRU YANITLARI ETKİLEYECEK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek.

Öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmesi için vize ve final sınavı ortalamalarının 35'ten yüksek olması gerekiyor.

Bu notun altında kalan öğrenciler FF harf notu alırken final sınavı değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.



AÖF SINAV PUANI HESAPLAMASI YAPMA

AÖF sınavı değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüreceğinden puan hesaplaması buna göre yapılacak.

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken örneğin 16 doğru ve 4 yanlış cevap veren öğrenci sınavdan yanlışlar düşülerek 15 doğru yapmış olacak.


BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER YAZ OKULU SINAVLARINA KATILACAK

AÖF'te dönem sonu notu 35'in altında kalan öğrenciler için yaz okulu düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi Senato kararına göre AÖF'te telafi ve bütünleme sınavı bulunmuyor.

Daha önce açıklanan akademik takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında yaz okulu sınavları 17 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

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