AÖF final sonuçları açıklandı mı 2024? AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınav tarihleri belli mi?



AÖF BAHAR DÖNEMİ CEVAP ANAHTARI SORGULAMA



Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi sınavı soruları ve cevapları Anadolum e-Kampüs adresinden erişime açılacak.



Adaylar, katıldıkları sınavına katıldıkları dersin sayfasında bulunan " Çıkmış Sınav Soruları" sekmesinden cevap anahtarını görüntüleyebilir.



AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar ilgili derslerden karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şeklinde cevaplarını görüntüleyebilecek.





AÖF SINAVLARINDA YANLIŞLAR DOĞRU YANITLARI ETKİLEYECEK



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek.



Öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmesi için vize ve final sınavı ortalamalarının 35'ten yüksek olması gerekiyor.



Bu notun altında kalan öğrenciler FF harf notu alırken final sınavı değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.





AÖF SINAV PUANI HESAPLAMASI YAPMA



AÖF sınavı değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüreceğinden puan hesaplaması buna göre yapılacak.



Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken örneğin 16 doğru ve 4 yanlış cevap veren öğrenci sınavdan yanlışlar düşülerek 15 doğru yapmış olacak.



BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER YAZ OKULU SINAVLARINA KATILACAK



AÖF'te dönem sonu notu 35'in altında kalan öğrenciler için yaz okulu düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi Senato kararına göre AÖF'te telafi ve bütünleme sınavı bulunmuyor.



Daha önce açıklanan akademik takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında yaz okulu sınavları 17 Ağustos tarihinde düzenlenecek.