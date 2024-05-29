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İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, üniversiteler açık mı? 2024 MEB - YÖK tatil takvimi!

29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü olması dolayısıyla vatandaşlar, bu tarihin resmi tatil olup olmadığını merak ediyorlar. 29 Mayıs tarihinde, okullar, üniversiteler, hastaneler, kargolar ve bankalar gibi kurumların durumu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:25 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:25
İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, üniversiteler açık mı? 2024 MEB - YÖK tatil takvimi!

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2024 resmi tatiller listesi yayımlandı ve vatandaşlar, dini ve özel günlerin tarihlerini dikkatle inceliyorlar. Bu kapsamda, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, üniversiteler, iş yerleri açık mı? Özel sektöre de tatil olacak mı? İşte detaylar...

İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde tamamlandı. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlamaları yapılırken 2024 yılında fethinin 571. yıl dönümü kutlanacak.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olsa da 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil değildir. Ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak bu önemli günde okullar, üniversiteler ve iş yerleri açık olacak.

OKULLAR, BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, DEVLET KURUMLARI AÇIK MI?

29 Mayıs 2024 Çarşamba günü okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?

6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.

Fatih Sultan Mehmet, stratejik olarak şehri kuşatmak için boğazın Rumeli yakasına büyük bir topçu bataryası kurdu ve bunun yanı sıra denizden de kuşatmayı sıkılaştırdı. Kuşatma, şehrin surlarının yıkılması ve surların içine girmesiyle sonuçlandı. Bu surların yıkılmasında kullanılan toplar, o dönemin en modern top teknolojisi olan devasa toplardı. Son çarpışmalar ve savaşın sona ermesinin ardından, İstanbul'un fethi gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet şehre girdi.

OSMANLI ORDUSU KAÇ ASKERLE İSTANBUL'U FETHETTİ?

Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında çeşitli düşünceler bulunmaktadır, Hammer'a göre 250.000, Barbaro'ya göre 160.000, Sfrantzes ve Dukas'a göre 200.000 asker idi.

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