AÖF 3 ders sınav tarihi! AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınav sonuçları yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavlar geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
AÖF 3 DERS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
AÖF üç ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlara Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
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Sonuçların ise en geç iki hafta içerisinde yani 9 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama da bulunmuyor.