2022 KYK yemek fiyatları kaç TL oldu? KYK beslenme ve barınma yardımı arttı: KYK yemek yardımı ne kadar?

KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 15.45'te başlayan toplantının bitiminde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları arasında KYK yemek ücretleri kısmı öğrencilerin dikkatini çekti.

Erdoğan açıklamasında, ''KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerimizin beslenme yardımını 570 liradan 750 liraya çıkarıyoruz.'' dedi.

DAHA ÖNCE NE KADARDI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

''Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.''