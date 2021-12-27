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    • Eğitim
    • 27.12.2021 08:13
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    • 27.12.2021 08:13
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    Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İlan yayında! Alım yapılacak

    Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:

    GENEL AÇIKLAMALAR
    1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
    2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
    3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
    4. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

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    Haberler Eğitim Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)
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