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27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullar tatil mi? Samsun, Zonguldak, Sinop, Bartın'da yarın okullar tatil mi? Valilik, MEB son dakika...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Kasım'da Türkiye genelinde şiddetli yağış, kar ve fırtına uyarıları yapıldı. Özellikle Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda olumsuz hava koşulları bekleniyor. Peki, Samsun, Zonguldak, Sinop, Bartın'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullar tatil mi? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 17:29 Güncelleme 26 Kasım 2023, 17:29
27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar tatil mi? Samsun, Zonguldak, Sinop, Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik, MEB son dakika...

27 Kasım tarihinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli olması bekleniyor.

OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil durumu henüz açıklanmazken, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları isteniyor. Haber güncellendikçe yeni bilgiler paylaşılacaktır.

Özellikle kuvvetli yağış uyarılarına dikkat çekilen değerlendirmelerde, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI:

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kg/m2) yağış beklentisi.

Antalya'nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) yağış uyarısı.

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağış öngörüsü.

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