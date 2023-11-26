27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar tatil mi? Samsun, Zonguldak, Sinop, Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik, MEB son dakika...

27 Kasım tarihinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli olması bekleniyor.