2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi açıklandı mı? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Lise diplomasına ulaşmak için ikinci bir şans arayan veya eğitimine esnek bir modelle devam etmek isteyenlerin gözü kulağı Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 kayıt tarihlerinde! Özellikle ilk kez AÖL'ye kayıt yaptıracak olanlar, kayıt takvimini yakından takip ediyor.