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2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi açıklandı mı? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), eğitimlerine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan veya ikinci bir şans arayan binlerce öğrenci için önemli bir fırsat sunuyor. Lise diplomasına giden yolda AÖL kapısından geçmek isteyenlerin gözü kulağı ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı resmi açıklamada. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, AÖL yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 12:53 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 12:53
2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi açıklandı mı? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır?

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Lise diplomasına ulaşmak için ikinci bir şans arayan veya eğitimine esnek bir modelle devam etmek isteyenlerin gözü kulağı Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 kayıt tarihlerinde! Özellikle ilk kez AÖL'ye kayıt yaptıracak olanlar, kayıt takvimini yakından takip ediyor.

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2024-2025 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Ağustos ya da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.



Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır.

Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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