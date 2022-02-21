Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır? AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce öğrenci AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek sorusunun yanıtını araştırır oldu. 7 Şubat'ta başlayan 2022 AÖF bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin 18 Şubat'ta son bulması bekleniyordu fakat tarihte bir değişiklik yaşandı. Bu gelişme üzerine Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin kayıt yenileme işlemleri ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır?
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ UZATILDI!
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat'ta başladı ve 18 Şubat tarihinde sona erecekti. 21 Şubat Pazartesi günü saat 22:00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.
En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Buna göre;
Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
gerekmektedir.