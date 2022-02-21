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    • Eğitim
    • 21.02.2022 09:13
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    • 21.02.2022 09:13
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    1 hafta tatil ne zaman 2022? MEB 2021-2022 bahar dönemi ara tatil ne zaman başlayacak? Okulların kapanacağı tarih...

    Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler 1 hafta tatil ne zaman 2022? MEB 2021-2022 bahar dönemi ara tatil hangi tarihte, hangi gün başlayacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. İkinci dönem derslerinin başlamasının ardından tatil planları yapanlar ikinci ve son olan ara tatil tarihini öğrenmek istiyor. Ayrıca karnelerin alınacağı ve üç aylık yaz tatilinin başlayacağı okulların kapanacağı tarih de merak ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okul tatil tarihleri…

    takvim.com.tr
    1 hafta tatil ne zaman 2022?

    Tüm illerden öğrenciler tarafından 1 hafta tatil ne zaman 2022? MEB 2021-2022 bahar dönemi ara tatil ne zaman başlayacak? Okulların kapanacağı tarih nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bahar dönemi yarı yıl tatili ve okulların kapanacağı tarih belli oldu, gündemde de en merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte ayrıntılar...

    1 HAFTA ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

    İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

    Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

        2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

        İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

        Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

        İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

        İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma
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        Haberler Eğitim 1 hafta tatil ne zaman 2022? MEB 2021-2022 bahar dönemi ara tatil ne zaman başlayacak? Okulların kapanacağı tarih...
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