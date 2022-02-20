YKS (AYT-TYT-YDT) ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022? YKS başvuruları ne zaman son?

YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Hala başvuru işlemlerini tamamlayamayanlar müracaat işlemlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda başvurular yapılıyor. YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman yapılacak 2022? İşte merak edilenler!
ÖSYM tarafından üç aşamada (TYT-AYT-YDT) olarak yapılan YKS için başvurular başladı. YKS başvuruları için son gün 7 Mart. Başvurular elektronik ortamda yapılacak.
YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti ödeme için son gün 8 Mart 2022. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurular ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecekti.