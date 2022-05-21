Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Sınav yerleri...

Gün içerisinde binlerce kişi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Yaz tatili yaklaşırken Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları için heyecan dolu geri sayıma başlamışken sınava nerede gireceklerini de öğrenmek istiyor. Peki 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu, nereden ve nasıl öğreniliyor? Mezuniyet şartları nelerdir?
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek, belgelerini çıktı olarak alabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi final sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022
Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.