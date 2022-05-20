6, 7, 8, 10, 11 ve 12.sınıf DYK MEB e-kurs başvuruları ne zaman alınacak? DYK değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kişilere faydalı olmak amacıyla Destekleme ve Yetiştirme kursları sağlıyor. MEB tarafından DYK değerlendirme sınavı hakkında açıklama geldi. Açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığınca destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 2. dönem ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs saat 10.00'da ülke genelinde yapılacak." ifadelerine yer verildi!
DYK DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Sınavla ilgili olarak MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Millî Eğitim Bakanlığınca destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 2. dönem ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs saat 10.00'da ülke genelinde yapılacak."
FARKLI BRANŞLARDAN BAŞARI TESTLERİ UYGULANACAK
2. Dönem Destekleme Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 1. dönemdeki uygulamadan farklı olarak kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şöyle devam etti: