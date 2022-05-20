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    • Haberler
    • 21.05.2022 11:11
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    • 21.05.2022 11:11
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    6, 7, 8, 10, 11 ve 12.sınıf DYK MEB e-kurs başvuruları ne zaman alınacak? DYK değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta?

    DYK değerlendirme sınavı hakkıdna detaylar merak edilip araştırılıyor. Sınavla ilgili olarak MEB tarafından açıklama geldi. Peki, DYK değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta? DYK MEB e-kurs başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    DYK değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kişilere faydalı olmak amacıyla Destekleme ve Yetiştirme kursları sağlıyor. MEB tarafından DYK değerlendirme sınavı hakkında açıklama geldi. Açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığınca destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 2. dönem ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs saat 10.00'da ülke genelinde yapılacak." ifadelerine yer verildi!

    DYK DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    Sınavla ilgili olarak MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    "Millî Eğitim Bakanlığınca destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 2. dönem ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs saat 10.00'da ülke genelinde yapılacak."

    FARKLI BRANŞLARDAN BAŞARI TESTLERİ UYGULANACAK

    2. Dönem Destekleme Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 1. dönemdeki uygulamadan farklı olarak kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şöyle devam etti:

        "Bu uygulama 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerini kapsıyor. Değerlendirme araştırması Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih ile coğrafya derslerinden yapılacak."

        Uygulamanın 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını kaydeden Özer, "Derslerin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu. Sonuçlar, yalnızca destekleme ve yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermek için kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler 6, 7, 8, 10, 11 ve 12.sınıf DYK MEB e-kurs başvuruları ne zaman alınacak? DYK değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta?
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