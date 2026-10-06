Başvuru işlemleri için adaylara belirli bir süre tanınırken, normal başvuru dönemini kaçıranlar için de geç başvuru imkanı sunulacak. ALES/3'e katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 15 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvuru süresi içerisinde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için ise ikinci bir fırsat bulunuyor. ÖSYM'nin takvimine göre geç başvurular 21 Ekim 2026 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemleri yalnızca bu tarihte yapılabilecek ve başvuru süreci aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılının üçüncü ve son ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, akademik personel olmak veya lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar açısından önem taşıyor. ALES sonuçları, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurularda ve ilgili akademik süreçlerde kullanılabiliyor.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden internet ortamında yapılabilecek. Adayların başvuru sürecinde kişisel bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav merkezi tercihlerini dikkatli şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında izlenecek temel adımlar şöyle:

ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yapılır.

Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2026-ALES/3 başvurusu seçilir.

Sistemde yer alan aday bilgileri kontrol edilir.

Sınava girilecek merkez tercihi yapılır.

Başvuru bilgileri onaylanır.

Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde ödenir.

Başvuru işleminin tamamlandığı sistem üzerinden kontrol edilir.

ALES/3 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvurularını yalnızca internet sitesi üzerinden değil, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

ALES/3 BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Başvurunun geçerli kabul edilebilmesi için adayların işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilmesinin ardından sınav ücretinin de ilgili süre içerisinde yatırılması önem taşıyor.

Özellikle başvuru süresinin son gününe bırakılan işlemlerde yaşanabilecek yoğunluk veya teknik sorunlar nedeniyle adayların başvurularını son güne bırakmaması tavsiye ediliyor.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru yapılabilecek. Geç başvuru işlemleri yalnızca belirtilen gün içerisinde gerçekleştirilecek.

Bu nedenle ALES/3'e katılmayı planlayan adayların hem normal başvuru tarihlerini hem de geç başvuru gününü takip etmeleri önem taşıyor.

2026 ALES/3 TARİHLERİ Normal başvuru başlangıcı: 7 Ekim 2026

Normal başvuru bitişi: 15 Ekim 2026

Geç başvuru tarihi: 21 Ekim 2026

ALES/3 sınav tarihi: 29 Kasım 2026 Pazar