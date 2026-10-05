AÖF güz dönemi kayıt yenileme başladı! AÖF af başvurusu son tarih ne zaman?
AÖF öğrencileri için kritik süreç başladı. 2026–2027 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ekranı açılırken, ders seçimi ve ödeme işlemleri için geri sayım başladı. Kayıtlarını yenilemek isteyen öğrencilerin 19 Ekim’e kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026–2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrencilerin kayıtlarını tamamlamak için ders seçimi ve ödeme işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLADI
AÖF 2026–2027 güz dönemi kayıt yenileme süreci 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.
Kayıt yenileme ücretlerinin ödenmesi için ise son saat 22.30 olarak belirlendi. Üniversite, kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve süre bittikten sonra mazeret kabul edilmeyeceğini bildirdi.
İLK OLARAK DERS SEÇİMİ YAPILMALI
Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin ilk olarak ders seçimi yapması gerekiyor. İşlemler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle gerçekleştirilebilecek.
2026–2027 güz döneminden itibaren öğrencilerin karşısına zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de çıkacak. Fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacağı için öğrencilerin ders seçimlerini kendilerinin tamamlaması gerekiyor.
EN FAZLA 8 DERS VE 45 AKTS SEÇİLEBİLECEK
Öğrenciler kayıt yenileme kapsamında en fazla 8 ders seçebilecek. Ders seçiminde toplam 45 AKTS sınırı bulunuyor.
Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşturulmayacak. Bu nedenle öğrencilerin ödeme aşamasına geçmeden önce ders seçimlerini tamamlaması gerekiyor.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?
Öğrencilerin ödemesi gereken tutar, ders seçimi ekranında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü üzerinde gösterilecek.
Ödemeler kredi veya banka kartıyla yapılabileceği gibi Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
Geçmiş dönemlere ait borçların ödenmesi ise kayıt yenileme için tek başına yeterli olmayacak. Öğrencilerin ilgili döneme ait kayıt yenileme bedelini de ödemesi gerekiyor.
ÖDEME YAPTIKTAN SONRA DERS DEĞİŞİKLİĞİ MÜMKÜN
Öğrenciler ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra da kayıt yenileme süresi içerisinde ders ekleme veya silme işlemi yapabilecek.
Ancak ders değişikliği sonucunda oluşan tutarın, daha önce ödenen dönem öğretim materyali ücretinin altında kalmaması gerekiyor.
KAYIT YENİLEME KONTROL EDİLMELİ
Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin son olarak kayıt durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra "Kayıt Bilgi" butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini görebilecek.
Üniversite, öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamamaları için kayıt yenileme işlemlerini son güne bırakmamalarını ve işlem sonrasında kayıt durumlarını mutlaka kontrol etmelerini istiyor.
AÖF kayıt yenilemede kritik tarihler
5 Ekim 2026 saat 10.00: Kayıt yenileme başladı.
19 Ekim 2026 saat 22.00: Kayıt yenileme için son tarih.
19 Ekim 2026 saat 22.30: Ödeme için son saat.
8 ders: Seçilebilecek azami ders sayısı.
45 AKTS: Seçilebilecek azami toplam kredi.
AF BAŞVURULARINDA SÜRE BUGÜN DOLUYOR
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Güz Dönemi Af Başvurularının bugün sona ereceği bildirildi. Başvuruların 5 Ekim saat 17.00'de kapanacağı belirtilirken, öğrencilerden işlemlerini son dakikaya bırakmamaları istendi.