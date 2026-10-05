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AÖF güz dönemi kayıt yenileme başladı! AÖF af başvurusu son tarih ne zaman?

AÖF öğrencileri için kritik süreç başladı. 2026–2027 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ekranı açılırken, ders seçimi ve ödeme işlemleri için geri sayım başladı. Kayıtlarını yenilemek isteyen öğrencilerin 19 Ekim’e kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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AÖF güz dönemi kayıt yenileme başladı! AÖF af başvurusu son tarih ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026–2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrencilerin kayıtlarını tamamlamak için ders seçimi ve ödeme işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.

AÖF 2026–2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. (Foto: AA)AÖF 2026–2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. (Foto: AA)

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLADI

AÖF 2026–2027 güz dönemi kayıt yenileme süreci 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.

Kayıt yenileme ücretlerinin ödenmesi için ise son saat 22.30 olarak belirlendi. Üniversite, kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve süre bittikten sonra mazeret kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Kayıt yenileme süreci 5 Ekim 2026 saat 10.00'da başladı. (Foto: AA)Kayıt yenileme süreci 5 Ekim 2026 saat 10.00'da başladı. (Foto: AA)

İLK OLARAK DERS SEÇİMİ YAPILMALI

Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin ilk olarak ders seçimi yapması gerekiyor. İşlemler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle gerçekleştirilebilecek.

2026–2027 güz döneminden itibaren öğrencilerin karşısına zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de çıkacak. Fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacağı için öğrencilerin ders seçimlerini kendilerinin tamamlaması gerekiyor.

Öğrenciler kayıtlarını 19 Ekim 2026 saat 22.00'ye kadar yenileyebilecek. (Foto: X)Öğrenciler kayıtlarını 19 Ekim 2026 saat 22.00'ye kadar yenileyebilecek. (Foto: X)

EN FAZLA 8 DERS VE 45 AKTS SEÇİLEBİLECEK

Öğrenciler kayıt yenileme kapsamında en fazla 8 ders seçebilecek. Ders seçiminde toplam 45 AKTS sınırı bulunuyor.

Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşturulmayacak. Bu nedenle öğrencilerin ödeme aşamasına geçmeden önce ders seçimlerini tamamlaması gerekiyor.

Kayıt yenileme ücretinin son ödeme saati 19 Ekim'de 22.30 olacak. (Foto: AA)Kayıt yenileme ücretinin son ödeme saati 19 Ekim'de 22.30 olacak. (Foto: AA)

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Öğrencilerin ödemesi gereken tutar, ders seçimi ekranında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü üzerinde gösterilecek.

Ödemeler kredi veya banka kartıyla yapılabileceği gibi Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Geçmiş dönemlere ait borçların ödenmesi ise kayıt yenileme için tek başına yeterli olmayacak. Öğrencilerin ilgili döneme ait kayıt yenileme bedelini de ödemesi gerekiyor.

Üniversite kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını duyurdu. (Foto: AA)Üniversite kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını duyurdu. (Foto: AA)

ÖDEME YAPTIKTAN SONRA DERS DEĞİŞİKLİĞİ MÜMKÜN

Öğrenciler ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra da kayıt yenileme süresi içerisinde ders ekleme veya silme işlemi yapabilecek.

Ancak ders değişikliği sonucunda oluşan tutarın, daha önce ödenen dönem öğretim materyali ücretinin altında kalmaması gerekiyor.

Öğrencilerin ders seçimlerini kendilerinin yapması gerekiyor. (Foto: AA)Öğrencilerin ders seçimlerini kendilerinin yapması gerekiyor. (Foto: AA)

KAYIT YENİLEME KONTROL EDİLMELİ

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin son olarak kayıt durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra "Kayıt Bilgi" butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini görebilecek.

Üniversite, öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamamaları için kayıt yenileme işlemlerini son güne bırakmamalarını ve işlem sonrasında kayıt durumlarını mutlaka kontrol etmelerini istiyor.

AÖF kayıt yenilemede kritik tarihler

5 Ekim 2026 saat 10.00: Kayıt yenileme başladı.
19 Ekim 2026 saat 22.00: Kayıt yenileme için son tarih.
19 Ekim 2026 saat 22.30: Ödeme için son saat.
8 ders: Seçilebilecek azami ders sayısı.
45 AKTS: Seçilebilecek azami toplam kredi.

Güz dönemi af başvurularında bugün son gün. (Foto: X)Güz dönemi af başvurularında bugün son gün. (Foto: X)

AF BAŞVURULARINDA SÜRE BUGÜN DOLUYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Güz Dönemi Af Başvurularının bugün sona ereceği bildirildi. Başvuruların 5 Ekim saat 17.00'de kapanacağı belirtilirken, öğrencilerden işlemlerini son dakikaya bırakmamaları istendi.

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