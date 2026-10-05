Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşturulmayacak. Bu nedenle öğrencilerin ödeme aşamasına geçmeden önce ders seçimlerini tamamlaması gerekiyor.

EN FAZLA 8 DERS VE 45 AKTS SEÇİLEBİLECEK

Kayıt yenileme ücretinin son ödeme saati 19 Ekim'de 22.30 olacak. (Foto: AA)

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Öğrencilerin ödemesi gereken tutar, ders seçimi ekranında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü üzerinde gösterilecek.

Ödemeler kredi veya banka kartıyla yapılabileceği gibi Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Geçmiş dönemlere ait borçların ödenmesi ise kayıt yenileme için tek başına yeterli olmayacak. Öğrencilerin ilgili döneme ait kayıt yenileme bedelini de ödemesi gerekiyor.