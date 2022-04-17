ALES soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? ALES/1 zor muydu, kolay mıydı? 17 Nisan sınav yorumları!

2022 ALES/1 ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

ALES sınavı henüz sonlanmadı. Sınav tamamlandığında adayların yorumları burada yer alacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak ve bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak olup ağırlıklı puanlar da hesaplandıktan sonra bu puanlar, belirli bir formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.