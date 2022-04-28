✍ALES 1 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 ALES puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçlar kaç yıl geçerli?

'ALES 1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı kaç yıl geçerli? soruları adayların gündeminde yer alıyor. ALES/1 sınavı 17 Nisan'da ÖSYM tarafından düzenlendi. Başvurularını yapan binlerce aday bugün ALES/1 sınavına katıldı. Adaylar sınavdan hemen sonra sonuçlar için araştırmalara koyuldu. İşte ALES/1 sınavının sonuç tarihi ve diğer detaylar...
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
17 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayan ALES/1 sınavında 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testlerden soru soruldu. Sınav toplamda 150 dakika sürdü.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.