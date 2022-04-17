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    • Haberler
    • 18.04.2022 09:23
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    • 18.04.2022 09:23
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    Nisan 2022 okul tatili uzadı mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? 1 haftalık ara tatil uzayacak mı? MEB SON DAKİKA DUYURULAR!

    Ara tatil uzayacak mı? Sorusu gündemde milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 8 Nisan'da başlayan ara tatilin ardından sürecin uzayıp uzamayacağı merak edildi. Peki, 1 haftalık ara tatil uzayacak mı? Nisan 2022 okul tatili uzadı mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1 haftalık ara tatil uzayacak mı? Nisan 2022 okul tatili uzadı mı?

    Ara tatilin bitmesine sayılı saatler kala öğrenciler ve velileri, tatil uzayacak mı sorusunun yanıtını merak edip araştırıyor. 18 milyon öğrenci için tatil süreci sona eriyor. Özellikle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık tempolarını artıracakları bir süreç başlayacak. MEB'den ara tatille ilgili flaş açıklama geldi. Peki, 1 haftalık ara tatil uzayacak mı? Nisan 2022 okul tatili uzadı mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? İşte merak edilenler...

    OKULLARDA ARA TATİL BİTTİ Mİ?

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.

    BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

    2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB'in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:



        "Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…"

        OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİNE GİRİYOR?

        İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
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        Haberler Haberler Nisan 2022 okul tatili uzadı mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? 1 haftalık ara tatil uzayacak mı? MEB SON DAKİKA DUYURULAR!
            SON DAKİKA