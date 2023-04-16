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    • 16.04.2023 08:39
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    • 16.04.2023 08:40
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    ALES-1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? Puan hesaplama nasıl yapılır? ALES kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    ALES sınavı hakkında aramalar hız kazandı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar bazı soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, ALES-1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? ALES kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınava girerken gerekli belgeler neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ALES-1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?

    ALES hakkında sabah saatlerinden itibaren aramalar hız kazandı. Bugün yapılacak sınavda sayısal ve sözel testler yer alacak. Peki, ALES-1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? ALES kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınava girerken gerekli belgeler neler? İşte detaylar...

    ALES SINAVI NE ZAMAN?

    2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

    ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

    ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

    16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        SINAV GÜNÜ ADAYLARIN BULUNDURMASI YASAK EŞYALAR

        Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;

        kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz

        toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,

        fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM 2023/1 ALES sınav sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
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        Haberler Haberler ALES-1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? Puan hesaplama nasıl yapılır? ALES kaçta başlayıp, kaçta bitecek?
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