ALES-1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? Puan hesaplama nasıl yapılır? ALES kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

ALES hakkında sabah saatlerinden itibaren aramalar hız kazandı. Bugün yapılacak sınavda sayısal ve sözel testler yer alacak. Peki, ALES-1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? ALES kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınava girerken gerekli belgeler neler? İşte detaylar...
ALES SINAVI NE ZAMAN?
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.
ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.