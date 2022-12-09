ALES 3 sonuç sorgulama ekranı! 9 Aralık 2022 ÖSYM ALES sonuçlarına nasıl bakılır? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 3 sonuçları için beklenen gün geldi. Peki ALES sonuçları açıklandı duyurusu yapıldı mı? ÖSYM ALES sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 9 Aralık 2022 ALES sonuç sorgulama ekranı...
ALES 3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
SON DAKİKA! 20 Kasım Pazar günü uygulanan ALES 3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açıldı.
ALES SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, her sınavda olduğu gibi bu oturumda da AİS üzerinden ilan edilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.
ALES 2022 3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI