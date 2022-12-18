2023 BİLSEM yerleştirme KILAVUZU! MEB BİLSEM 2023 TAKVİMİ! BİLSEM sınavı ne zaman, aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak?

BİLSEM Kılavuzu hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirleme ve yerleştirme kılavuz yayınlandı. Okullar aday öğrencilerini 19-30 Aralık tarihleri arasında belirleyecek. Peki, BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.
Kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.