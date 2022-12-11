Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.12.2022 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2022 10:42
    ABONE OL

    Açık Lise ONLİNE sınav giriş ekranı 2022! aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav girişi nereden nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

    Açıköğretim Lisesi sınavları 9 Aralık'ta başladı. Lise, ortaokul öğrencileri mezun olabilmek için MEB tarafından düzenlenen açık lise sınavlarına katılacak. 1. dönem sınavlarının başladığını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı sınavların online yapılacağını belirtti. Peki AÖL online sınav girişi nereden nasıl yapılır? İşte Açık Lise ONLİNE sınav giriş ekranı 2022 ve sınav tarihleri...

    Açık Lise ONLİNE sınav giriş ekranı 2022!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınavlarını başlattı. Saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak açık lise sınavlarına öğrenci girişleri aol.meb.gov.tr adresinden olacak. İşte detaylar...

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2022-2023?

    1. dönem AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında gerçekleşecek. Öğrenciler sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

    AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

    AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

    Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları çevrim içi yani online olarak düzenlenecek. Sınav sırasında öğrenciler, çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.

    AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

    1. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Liselerinden mezun olamamış (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri dâhil) öğrenciler 2021-4 Dönemi Online (Çevrim İçi) Ek Sınava katılabilecektir. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem Online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir.

    2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

    3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

        4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

        5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

        6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

        7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

        8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

        9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

        10. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

        11. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

        12. Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

        13. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

        14. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

        15. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

        AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

        MEB, AÖL öğrencilerinin mezun olması için bazı şartlar sunuyor;

        -18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

        -Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

        -Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

        -Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

        -En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6 yaşındaki çocuğa istismarda savcıdan skandal hata
        Haberler Haberler Açık Lise ONLİNE sınav giriş ekranı 2022! aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav girişi nereden nasıl yapılır? Sınav tarihleri...
            SON DAKİKA