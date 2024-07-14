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2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika sürecek? KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek?

KPSS Lisans 2024 heyecanı doruk noktasına ulaştı. Binlerce lisans mezunu aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarıyla ilgili detaylar merak konusu. Oturumların başlangıç saatleri ve süreleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 08:30 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 08:31
2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika sürecek? KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek?

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KPSS Lisans 2024 sınavı için geri sayım sürüyor. 14 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla start alacak olan sınav maratonu, 20-21 Temmuz tarihlerindeki Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Adaylar ve aileleri, sınavın yaklaşmasıyla birlikte sınav saatlerini, soru sayılarını ve sürelerini araştırmaya başladı. İşte KPSS Lisans 2024 sınav programına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Lisans sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Bu oturumda adaylara 120 soru için 130 dakika (2 saat 10 dakika) süre verilecek ve sınav 12.25'te sona erecek. Adayların sınav salonunda en geç saat 10.00'da hazır bulunmaları isteniyor.

Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Bu oturumda adaylara 80 soru için 100 dakika (1 saat 40 dakika) süre tanınacak ve sınav saat 16.55'te sona erecek. Bu oturum için de adayların en geç saat 14.30'da sınav salonunda olmaları gerekmektedir.

2024 KPSS SINAV TAKVİMİNDE DİKKAT ÇEKEN TARİHLER

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS sınav takvimi, sadece lisans mezunlarını değil, aynı zamanda ön lisans ve ortaöğretim mezunlarını da kapsıyor. KPSS maratonu şu tarihlerde devam edecek:

14 Temmuz: KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri
20-21 Temmuz: KPSS Lisans Alan Bilgisi
4 Ağustos: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
1 Eylül: KPSS Ön Lisans
15 Eylül: KPSS Ortaöğretim
22 Eylül: KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

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