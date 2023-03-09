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    • Eğitim
    • 09.03.2023 18:02
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    • 09.03.2023 18:04
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    ADANA'DA OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? Okullar 13 Mart'ta açılacak mı 2023? MEB- Valilik son dakika açıklama!

    Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman sorusu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in erteleme kararını duyurmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ise kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Adana'da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve velileri ise kentte okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Peki Okullar 13 Mart'ta açılacak mı 2023? İşte MEB- Valilik son dakika açıklamaları...

    ADANA’DA OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Adana'da okulların o tarihte açılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son karar duyuruldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Okullar bu süreçte kapalı tutulurken, MEB 71 ilde okulları geçtiğimiz haftalarda açtı. Gözler şimdi 10 ile çevrildi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Adana'da 13 Mart'ta okullar açılacak mı? İşte yanıtları...

    ADANA'DA OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Son dakika... Adana'da okullar 13 Mart 2023 Pazartesi günü açılacak.

    DİĞER 9 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Gaziantep ve Osmaniye'de de okullar 13 Mart'ta eğitime başlayacak. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde de okulların 27 Mart'ta açılmasına karar verildi.

    Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

    "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

    Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart'ta başladı.

    İkinci kategoride Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılacak.

    Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. bu illerde ise eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.''
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    Haberler Eğitim ADANA'DA OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? Okullar 13 Mart'ta açılacak mı 2023? MEB- Valilik son dakika açıklama!
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