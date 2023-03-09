ADANA'DA OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? Okullar 13 Mart'ta açılacak mı 2023? MEB- Valilik son dakika açıklama!

Adana'da okulların o tarihte açılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son karar duyuruldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Okullar bu süreçte kapalı tutulurken, MEB 71 ilde okulları geçtiğimiz haftalarda açtı. Gözler şimdi 10 ile çevrildi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Adana'da 13 Mart'ta okullar açılacak mı? İşte yanıtları...