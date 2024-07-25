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Açıköğretim kaç puanla kazanılır? Açıköğretim 2 yıllık - 4 yıllık bölümler taban puanları 2024! ATA AÖF AUZEF başarı sıralaması kontenjanları!

2024 YKS tercih dönemi öncesinde, adayların üniversite tercih sürecinde önemli bir yer tutan AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) ve AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) bölümleri, kontenjanları ve taban puanları adayların gündeminde yer alıyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:53 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:53
Açıköğretim kaç puanla kazanılır? Açıköğretim 2 yıllık - 4 yıllık bölümler taban puanları 2024! ATA AÖF AUZEF başarı sıralaması kontenjanları!

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Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler, YKS tercih kılavuzu ile adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor. Üniversite eğitimlerini açıköğretim yoluyla sürdürmek isteyen adaylar için Anadolu Üniversitesi (AÖF), İstanbul Üniversitesi (AUZEF) ve Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar büyük önem taşıyor.

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversites, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor.Açıköğretim Fakültesi 2024 taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl (2024) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.Geçtiğimiz sene 2 ve 4 yıllık fakültelerin puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

LİSANS BÖLÜMLERİ

Çocuk Gelişimi Lisans

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık Lisans

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi Lisans

Sosyal Hizmet Lisans

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarım

AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar
Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
Görsel İletişim Tasarım
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim
iş Sağlığı Ve Güvenliği
işletme Yönetim
Kültürel Miras Ve Turizm
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Lojistik Marka İletişim
Medya Ve İletişim
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tarih
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili Ve Edebiyat
Web Tasarımı Ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri

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