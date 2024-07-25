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En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler! YKS 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması!

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca gencin gözü kulağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından tercih sürecine çevrildi. 25 Temmuz Perşembe günü start alacak olan ve 9 gün sürecek YKS tercih maratonu öncesinde adayları tatlı bir telaş sardı. Sınav sonuçlarına göre hayallerindeki üniversiteleri ve bölümleri belirleyen gençler, en doğru kararı verebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:28 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:29
En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler! YKS 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması!

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Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan gündem maddesi YKS sonuçlarının açıklanması oldu. Milyonlarca adayın merakla beklediği puanlar ve sıralamalar açıklanır açıklanmaz, gözler bir sonraki aşama olan tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından örnek olması amacıyla yayınlanan ön kılavuz, adaylara yol gösterici bir kaynak olsa da, asıl heyecanı kesin kontenjanların ve taban puanlarının belirtildiği kılavuzun yayımlanması tetikleyecek.

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2024-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. 2024-AYT/YDT'de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecektir.

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