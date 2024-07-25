En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler! YKS 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan gündem maddesi YKS sonuçlarının açıklanması oldu. Milyonlarca adayın merakla beklediği puanlar ve sıralamalar açıklanır açıklanmaz, gözler bir sonraki aşama olan tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından örnek olması amacıyla yayınlanan ön kılavuz, adaylara yol gösterici bir kaynak olsa da, asıl heyecanı kesin kontenjanların ve taban puanlarının belirtildiği kılavuzun yayımlanması tetikleyecek.

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.