130-140-150-160-180-190-200-250-300-350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YKS 2-4 yıllık en düşük puanlı bölümler hangileri 2024?

YKS maratonunu geride bırakan adaylar için şimdi yeni bir dönem başlıyor. Tercih süreci için kollarını sıvayan öğrenciler en düşük puanla hangi üniversiteye yerleşebileceklerini araştırıyor. İşte merak edilenler...

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.