Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavları online mı yüzyüze mi olacak?

Açık öğretim olarak eğitim hayatını sürdüren binlerce kişi AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte gerçekleşecek sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının online mı yoksa yüzyüze mi olacağı merak edilenler arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenileme işlemleri 11-29 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı. İşte sınav tarihine dair bilgiler...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak.
MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.
KİMLER AÖL KAYIT YAPTIRABİLİR?
İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.
Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.