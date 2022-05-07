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    • Eğitim
    • 07.05.2022 13:43
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    • 07.05.2022 13:43
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    Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?

    Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek? Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgın vakalarındaki hızlı düşüşün ardından maske zorunlululuğu da belli başlı yerelerde kaldırıldı ve bunlara okullar da dahil oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek?

    Tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Ramazan Bayramı sonrasında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken en uzun tatilin yapılacağı yaz tatiline ne kadar zaman kaldığı merak edilenler arasında yer aldı. Peki Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek? Diğer yandan iki yıldır fazla süredir mücadele edilen koronavirüs salgınında vakalar oldukça düştü ve belirlenen yerlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Peki Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

    İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

    İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

    2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.

        OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

        Okullarda maske yasağı için kritik duyuru yapıldı. Bilim Kurulu'nun günlerdir duyurulan toplantısı 26 Nisan'da gerçekleşti ve beklenen maske kararları açıklandı. Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır." İfadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer de yarından itibaren öğretmen ve öğrencilerin maske takmayacağını duyurdu.

        Sağlık Bilim Kurulu'nun aldığı maske zorunluluğunun kaldırıldığı kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Bakan Özer, yüz yüze eğitimin önemine de dikkat çekti.

        Bakan Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılına kararlı bir şekilde tüm kademelerde yüz yüze eğitime kesintisiz bir şekilde devam ettik. Ve bu sürece bu gün itibariyle yeni bir evreye dönüşen bu süreci eğitimin tüm ortamlarında kesintisiz bir şekilde yüz yüze bir şekilde devam ettirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanımız sağlık bilim kurulunun toplantısından sonra artık kapalı mekanlarda maske kullanım zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yarından itibaren okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan orta okula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimizden hem de öğretmenlerimizden kaldırmış bulunuyoruz. Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Özellikle yüz yüze eğitime bir buçuk yıl ara verdikten sonra kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime başlayabilmek çok ciddi bir irade gerektiriyordu." dedi.

        Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan maske zorunluluğuyla ilgili şunları söyledi:
        "Kapalı mekanlarda Maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine Bilim Kurulumuz, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların, özellikle hatırlatma dozlarını da ihmal etmemelerini önermektedir."

        Okulların durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Eğitim Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
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