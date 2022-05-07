Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Ramazan Bayramı sonrasında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken en uzun tatilin yapılacağı yaz tatiline ne kadar zaman kaldığı merak edilenler arasında yer aldı. Peki Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek? Diğer yandan iki yıldır fazla süredir mücadele edilen koronavirüs salgınında vakalar oldukça düştü ve belirlenen yerlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Peki Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.