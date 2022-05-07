DGS başvuru şartları neler, kimler girebilir? 2022 DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2022 ÖSYM sınav takvimi!

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyen öğrenciler için kolaylık sunan DGS'nin 2022 yılında ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Sınav tarihleri ve başvurular için tarihler de belli oldu. Bunun üzerine binlerce öğrenci gündemde sıkça DGS başvuruları ne zaman alınacak? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki 2022 DGS başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru şartları neler, kimler girebilir? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi!
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.
2022 DGS OTURUMU NE ZAMAN?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.