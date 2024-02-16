Yaz tatili kısalacak mı, 2 ay mı olacak 2024? Eğitim süresi 200 güne mi çıkarılacak? Okullar bu sene ne zaman kapanacak?

Öğrenciler normalde bir yıl içerisinde toplamda 180 iş günü eğitim alıyorlardı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni planı, bu süreyi artırmayı hedefliyor. Bu da yaz tatilinin kısaltılması anlamına gelebilir.
Öğrenciler normalde bir yıl içerisinde toplamda 180 iş günü eğitim alıyorlardı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni planı, bu süreyi artırmayı hedefliyor. Bu da yaz tatilinin kısaltılması anlamına gelebilir.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI, NE KADAR, KAÇ GÜN OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni bir kararla, okullarda yaz tatili süresinin kısaltılması planlanıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, mevcut 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu değişiklikle birlikte öğrenciler yaz tatilini daha kısa yapacak ve yıl içerisinde daha fazla okula gidecekler.
Şu an için öğrenciler bir yıl içinde 180 okul günü eğitim alıyorlar. Ancak bu süre, kar tatilleri, bayramlar ve resmi tatiller gibi durumlar nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.
Öğrenciler, 180 günlük sürenin tamamında tam verimli bir eğitim alamadıkları için, bu sürenin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Birçok dünya ülkesinde ortalama olarak 200 gün eğitim süresi uygulanmaktadır.
Bu değişiklikle birlikte, 13 haftalık yaz tatilinin daha kısa sürelere düşürülebileceği öngörülüyor.
Ancak ara tatil uygulamasında bir değişiklik yapılmayacak. Kasım ve Nisan aylarında, hafta sonuyla birlikte 5 gün süren ara tatil uygulaması devam edecek. Öğrenciler, sınavlarının ardından dinlendikleri ara tatillerini yine aynı şekilde kullanabilecekler.
MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024