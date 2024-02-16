Yaz tatili kısalacak mı, 2 ay mı olacak 2024? Eğitim süresi 200 güne mi çıkarılacak? Okullar bu sene ne zaman kapanacak?

Öğrenciler normalde bir yıl içerisinde toplamda 180 iş günü eğitim alıyorlardı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni planı, bu süreyi artırmayı hedefliyor. Bu da yaz tatilinin kısaltılması anlamına gelebilir.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI, NE KADAR, KAÇ GÜN OLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni bir kararla, okullarda yaz tatili süresinin kısaltılması planlanıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, mevcut 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu değişiklikle birlikte öğrenciler yaz tatilini daha kısa yapacak ve yıl içerisinde daha fazla okula gidecekler.