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MEB 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi! 9 GÜN TATİL OLACAK MI, ne zaman başlayacak? FLAŞ, NETLEŞTİ: 1. dönem Kasım, sömestr tatili...

''Okullar 9 gün tatil olacak mı, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?'' sorusu Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) müjdeli haber geldi. Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Ara tatille birlikte öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. İşte MEB 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile 1. dönem ara tatil hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:54 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:54
MEB 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi! 9 GÜN TATİL OLACAK MI, ne zaman başlayacak? FLAŞ, NETLEŞTİ: 1. dönem Kasım, sömestr tatili...

Okulların tatil olmasına az bir süre kaldı. Kasım ayında tüm öğrencileri ara tatil bekliyor. Bu noktada internet arama motorlarında sıkça ''Okullar ne zaman tatil olacak? 1. dönem ara tatil ne zaman, 9 gün mü sürecek?'' soruları araştırılıyor. İşte anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren MEB 023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi...

9 GÜN TATİL VAR MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların tatil olacağı günler netleşti. Takvime göre birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonu ile birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR TATİLİ) HANGİ TARİHTE?

Yarıyıl tatili ise takvime göre 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2024

Gelelim 2. döneme. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı de 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN AÇIKLADI: ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuştu:

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."

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