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Üniversite öğrencilerine 2000 TL ödeme yapılacak! TCKN 2,4,6,8 ile bitenler...

Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında gençlere müjde vererek 2023-2024 yılı için KYK bursu ve öğrenim kredisi miktarlarında önemli artışlar açıkladı. Öğrencilere sağlanan maddi destekleri artırmayı hedefleyen bu kararlar, özellikle üniversite öğrencileri için sevindirici gelişmeler olarak karşılandı.Daha önce 2022-2023 döneminde KYK bursu, lisans öğrencileri için aylık 1250 TL, yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL ve doktora öğrencileri için 3750 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2024 KYK burs kredi ödemeleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:22 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:23
Üniversite öğrencilerine 2000 TL ödeme yapılacak! TCKN 2,4,6,8 ile bitenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında gençlere müjde vererek 2023-2024 yılı için KYK bursu ve öğrenim kredisi miktarlarında önemli artışlar açıkladı. İşte yeni ödemelere dair merak edilenler...

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Eylül ayı başında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacağız. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı geçen hafta yayınlandı. 12. Kalkınma Planı'nı meclisimizin takdirine sunduk. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yürürlüğüne koyacağız. Planın en önemli özelliği, 2053 vizyonumuza ışık tutmasıdır. Birileri parti içi kavgalarla, pazarlıklarla günlerini geçirirken, biz 30 yıl sonrasını düşünüyoruz. Türkiye ekonomisi için 2053 hedefimiz 7,7 trilyon dolar milli gelir düzeyine ulaşmaktır. Türkiye bu kapasiteye fazlasıyla sahip. En kritik husus günlük sorunlarda boğulmamaktır. Meydanlarda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Bilgisayar, telefon ve internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik. Gençlerimizi kendisini en donanımlı yetiştirmek için hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Tek bir öğrencimizi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın kapasitesini artırdık.



Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.

LİSANS, ÖN LİSANS VE DOKTORA KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 2024

2024 yılı kredi burs

lisans 1250 2000

yüksek lisans 2500 4000

doktora 3750 6000



Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,



• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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