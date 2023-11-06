Üniversite öğrencilerine 2000 TL ödeme yapılacak! TCKN 2,4,6,8 ile bitenler...

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi;



Eylül ayı başında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacağız. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı geçen hafta yayınlandı. 12. Kalkınma Planı'nı meclisimizin takdirine sunduk. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yürürlüğüne koyacağız. Planın en önemli özelliği, 2053 vizyonumuza ışık tutmasıdır. Birileri parti içi kavgalarla, pazarlıklarla günlerini geçirirken, biz 30 yıl sonrasını düşünüyoruz. Türkiye ekonomisi için 2053 hedefimiz 7,7 trilyon dolar milli gelir düzeyine ulaşmaktır. Türkiye bu kapasiteye fazlasıyla sahip. En kritik husus günlük sorunlarda boğulmamaktır. Meydanlarda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Bilgisayar, telefon ve internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik. Gençlerimizi kendisini en donanımlı yetiştirmek için hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Tek bir öğrencimizi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın kapasitesini artırdık.