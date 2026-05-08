Hafta sonu mesaisi Cumartesi günü dijital ortamda yapılan dil sınavıyla başlayacak, Pazar günü ise ALES ile devam edecek. İşte adayların kaçırmaması gereken detaylar ve sınav saatleri...
E-YDTS VE ALES/1 HAFTA SONU YAPILACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu iki önemli sınavı koordine ediyor. Cumartesi günü dijital platformda gerçekleştirilecek olan Türkçe dil yeterliliği sınavının ardından Pazar günü akademik kariyerin anahtarı olan ALES oturumu gerçekleştirilecek.
e-YDTS (Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı): 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13:45'te başlayacak. Adayların sınavdan en az 1 saat önce sınav binalarında hazır bulunması gerekiyor.
2026-ALES/1: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 10 Mayıs Pazar günü yapılacak. Lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında kullanılacak olan bu sınavın sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTELERİNDE FİNAL TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi (AÖF) öğrencileri için bahar dönemi bu hafta sonu noktalanıyor. Mezuniyet durumundaki binlerce öğrenci için bu sınavlar dönemin son ve en önemli aşamasını oluşturuyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) FİNALLERİ NE ZAMAN?
Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak oturumlar sabah 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere iki ayrı periyotta gerçekleşecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?
I.Oturum 13 Haziran 2026 15:00
II.Oturum 14 Haziran 2026 09:30
III.Oturum 14 Haziran 2026 14:00
NOT: MEB bünyesinde bu hafta sonu planlanmış bir merkezi sınav bulunmamaktadır.