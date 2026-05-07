TUS 2026 tercih maratonu 7 Mayıs'ta başlıyor, süreç 14 Mayıs gecesi sona erecek. TERCİHLER SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre tercih işlemleri yalnızca internet üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. Tercih süresi boyunca sistem üzerinden değişiklik yapılabilecek. İsteyen adaylar tercihlerini tamamen silip yeniden oluşturabilecek. Ancak sürenin sona ermesinin ardından hiçbir değişiklik, düzeltme veya iptal talebi işleme alınmayacak. Yanlış girilen tercih kodlarından doğacak sorumluluk ise tamamen adaya ait olacak.

Adaylar tercihlerini yalnızca ÖSYM AİS sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.



YERLEŞTİRMEDE 45 PUAN BARAJI UYGULANACAK



Kontenjanlara yerleştirme işlemleri; aday puanı, tercih sırası ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak.



ÖSYM, yerleştirmede esas alınacak mesleki bilgi sınavı puanının en az 45 olması gerektiğini açıkladı. Bu puanın altında kalan adaylar, ilgili puan türüyle öğrenci alan programlar için yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.



Puan eşitliği durumunda ise uzmanlık dalını daha üst sırada tercih eden adaya öncelik verilecek.



YABANCI DİL ŞARTI YERLEŞTİRME İÇİN ZORUNLU



TUS yerleştirme işlemlerinde yabancı dil yeterliliği şartı bu dönem de devam edecek. Dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile atamaları gerçekleştirilmeyecek.



YDS, YÖKDİL, TIPDİL ve uluslararası yabancı dil sınavı sonuçlarını kullanacak adayların sistemdeki kimlik bilgilerinin eşleşmesi gerekiyor. Özellikle T.C. kimlik numarası farklı görünen adayların tercih süresi sona ermeden gerekli güncellemeleri yaptırmaları gerekiyor.



Uluslararası yabancı dil belgesi kullanacak adayların ise belgelerini tercih sürecinin son günü olan 14 Mayıs saat 12.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaştırması şart.