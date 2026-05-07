2026-TUS 1. Dönem tercih ekranı açıldı: Başvuru nasıl yapılır?

2026-TUS 1. Dönem tercih işlemleri resmen başladı. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre adaylar, 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM AIS ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki TUS tercihleri nasıl yapılır, puan barajı kaç ve son gün saat kaçta? İşte kontenjanlar, 45 puan sınırı ve yabancı dil şartına dair tüm detaylar.

  • ÖSYM, 2026 TUS 1. dönem tercih işlemlerinin 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağını duyurdu.
  • Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek ve yerleştirmede 45 puan barajı uygulanacak.
  • Yabancı dil yeterliliği şartını sağlayamayan adayların atamaları, yerleştirme yapılsa bile gerçekleştirilmeyecek.
  • Yerleşen adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içinde başvuru yapması gerekecek.
  • İlk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme yapılacak ve başvuruda tercih ücreti ödenecek.

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 1. dönem tercih süreci resmen başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların tercih işlemlerini 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu.

Tercihler, 7 Mayıs saat 11.00 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar işlemlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle elektronik ortamda tamamlayabilecek. Süreç, 14 Mayıs 2026 saat 23.59'da sona erecek.

TUS 2026 tercih maratonu 7 Mayıs'ta başlıyor, süreç 14 Mayıs gecesi sona erecek.

TERCİHLER SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre tercih işlemleri yalnızca internet üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.

Tercih süresi boyunca sistem üzerinden değişiklik yapılabilecek. İsteyen adaylar tercihlerini tamamen silip yeniden oluşturabilecek. Ancak sürenin sona ermesinin ardından hiçbir değişiklik, düzeltme veya iptal talebi işleme alınmayacak.

Yanlış girilen tercih kodlarından doğacak sorumluluk ise tamamen adaya ait olacak.

Adaylar tercihlerini yalnızca ÖSYM AİS sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

YERLEŞTİRMEDE 45 PUAN BARAJI UYGULANACAK

Kontenjanlara yerleştirme işlemleri; aday puanı, tercih sırası ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak.

ÖSYM, yerleştirmede esas alınacak mesleki bilgi sınavı puanının en az 45 olması gerektiğini açıkladı. Bu puanın altında kalan adaylar, ilgili puan türüyle öğrenci alan programlar için yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.

Puan eşitliği durumunda ise uzmanlık dalını daha üst sırada tercih eden adaya öncelik verilecek.

YABANCI DİL ŞARTI YERLEŞTİRME İÇİN ZORUNLU

TUS yerleştirme işlemlerinde yabancı dil yeterliliği şartı bu dönem de devam edecek. Dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile atamaları gerçekleştirilmeyecek.

YDS, YÖKDİL, TIPDİL ve uluslararası yabancı dil sınavı sonuçlarını kullanacak adayların sistemdeki kimlik bilgilerinin eşleşmesi gerekiyor. Özellikle T.C. kimlik numarası farklı görünen adayların tercih süresi sona ermeden gerekli güncellemeleri yaptırmaları gerekiyor.

Uluslararası yabancı dil belgesi kullanacak adayların ise belgelerini tercih sürecinin son günü olan 14 Mayıs saat 12.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaştırması şart.

2026-TUS 1. dönem tercih ekranı 7 Mayıs saat 11.00 itibarıyla erişime açılıyor.

ÖZEL KOŞULLAR DİKKATLE İNCELENMELİ

ÖSYM, adayların tercih yapmadan önce programlara ait özel koşulları mutlaka incelemesi gerektiğini vurguladı.
İlgili uzmanlık dalı için gerekli şartları taşımadığı halde tercih yapan adaylar, puanları yeterli olsa bile programa kabul edilmeyecek. Bu durumda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek.
Üniversitelerin eğitim dili, çalışma koşulları, nöbet sistemi ve ek kriterlerine ilişkin detayların da ilgili kurumların resmi internet sitelerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

YERLEŞEN ADAYLARI 10 İŞ GÜNLÜK KAYIT SÜRECİ BEKLİYOR

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların, yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içinde başvuru yapması gerekecek.
Eksik belge teslim eden veya süresi içinde başvuru yapmayan adayların kayıt işlemleri kabul edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adaylar için EKİP sistemi üzerinden ayrıca elektronik başvuru süreci işletilecek.

Öte yandan açıktan atanacak adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı da kılavuzda yer aldı.

Tercih döneminde adaylar sistem üzerinden değişiklik ve güncelleme yapabilecek.

EK YERLEŞTİRME ŞARTLARI DA BELLİ OLDU

İlk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için adayların:

  • 2026-TUS 1. Dönem sınavına girmiş olması
  • İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmemiş olması
  • Mesleki bilgi sınavı puanının en az 45 olması gerekecek.

Ek yerleştirme başvurularında ayrıca tercih ücreti yatırılması zorunlu olacak. Süresi içinde ödeme yapmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

MEB 2. Dönem 2. Ortak yazılı tarihleri: Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
