ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzu yayında! Tercih tarihleri ve son gün ne zaman?

2026 YKS tercih sürecinin yol haritası belli oldu. Yükseköğretim programları ile kontenjan bilgilerinin yer aldığı kılavuz yayımlandı. Üniversite adayları tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapacak.

YAYIMLANAN KILAVUZ ÖN BİLGİ NİTELİĞİNDE

ÖSYM'nin duyurusuna göre kılavuz, 21-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında adaylara ve ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açık olacak.

KILAVUZU KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN Tercih listeleri kesinleştirilmeden önce tercih döneminde yeniden yayımlanacak güncel kılavuz dikkatle incelenmeli.

dikkatle incelenmeli. ÖSYM tarafından yapılacak yeni duyurular düzenli olarak takip edilmeli.

düzenli olarak takip edilmeli. Adaylar, program koşulları ve kontenjanları son yayımlanan kılavuza göre değerlendirmeli.

Bu nedenle adayların tercih listelerini kesinleştirmeden önce, tercih döneminde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kurum tarafından yapılacak yeni duyuruların da takip edilmesi önem taşıyor.

2026 YKS program ve kontenjan bilgilerinin yer aldığı güncel tercih kılavuzunu incelemek için ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.