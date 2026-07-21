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ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzu yayında! Tercih tarihleri ve son gün ne zaman?

ÖSYM, 2026 YKS program ve kontenjan bilgilerini içeren ön bilgi kılavuzunu adayların incelemesine sundu. Üniversite adayları, 21-28 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak ön kılavuzun ardından tercihlerini 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

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ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzu yayında! Tercih tarihleri ve son gün ne zaman?

2026 YKS tercih sürecinin yol haritası belli oldu. Yükseköğretim programları ile kontenjan bilgilerinin yer aldığı kılavuz yayımlandı. Üniversite adayları tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzu yayında! Tercih tarihleri ve son gün ne zaman?-2

YAYIMLANAN KILAVUZ ÖN BİLGİ NİTELİĞİNDE

ÖSYM'nin duyurusuna göre kılavuz, 21-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında adaylara ve ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açık olacak.

KILAVUZU KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN

  • Tercih listeleri kesinleştirilmeden önce tercih döneminde yeniden yayımlanacak güncel kılavuz dikkatle incelenmeli.
  • ÖSYM tarafından yapılacak yeni duyurular düzenli olarak takip edilmeli.
  • Adaylar, program koşulları ve kontenjanları son yayımlanan kılavuza göre değerlendirmeli.

Bu nedenle adayların tercih listelerini kesinleştirmeden önce, tercih döneminde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kurum tarafından yapılacak yeni duyuruların da takip edilmesi önem taşıyor.

2026 YKS program ve kontenjan bilgilerinin yer aldığı güncel tercih kılavuzunu incelemek için ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzu yayında! Tercih tarihleri ve son gün ne zaman?-3

ERSOY'DAN ADAYLARA UZMAN DESTEĞİ ÇAĞRISI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercihlerin 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirtti.

Adaylara tercih sürecinde uzman desteği almalarını öneren Ersoy, yapılacak seçimlerin gençler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

TERCİH SÜRECİNİN ÖNE ÇIKANLARI

  • Kılavuz, 21-28 Temmuz 2026 arasında ön bilgi amacıyla erişime açılacak.
  • Tercihler 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.
  • Tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzu yayında! Tercih tarihleri ve son gün ne zaman?-4

ADAYLAR BU TARİHLERE DİKKAT EDECEK

Tercih sürecinin takvimi şöyle:

21-28 Temmuz 2026

Ön bilgi kılavuzu adayların erişimine açılacak.

29 Temmuz 2026

Tercih dönemi başlayacak ve adaylar işlemlerini yapabilecek.

10 Ağustos 2026

Tercih işlemleri sona erecek ve süreç tamamlanacak.

Adayların tercihlerini oluştururken program koşullarını, kontenjanları ve tercih döneminde yayımlanacak son kılavuzu esas alması gerekiyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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