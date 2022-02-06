7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi! Bugün ders var mı? 7 şubat okullar açılacak mı?

Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitimle ilgili bir çok soruya yanıt arıyor. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 7 Şubat Pazartesi günü için araştırmalar yapılıyor. Bilindiği üzere 1. dönemin bitmesine az bir süre kala bir çok ilden kar tatili açıklamaları gelmişti. 2. dönemde de kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkiliyor. Hal böyle olunca kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kar yağışının yanı sıra yeni varyantın ortaya çıkması ile yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğim merak edildi. Konuya ilişkin Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi. Peki Bugün ders var mı? 7 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar yağışı nedeni ile 7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi ve Bakan Özer'in son dakika açıklamaları...
7 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLERİN TAM LİSTESİ!
Şuana kadar yalnızca Isparta'dan kar tatili açıklaması geldi.
Isparta Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;
"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."
BUGÜN DERS VAR MI?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü Isparta ili dışında tüm illerde yüz yüze eğitime devam edilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle 7 Şubat itibarıyla başlayacak ikinci dönemde de tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi.
TÜM ÖNLEMLER HAZIR
Bakan Özer, katıldığı TV programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldığını hatırlatan Özer, "Birinci dönem başarılı bir şekilde bu süreci nihayetlendirdik. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle yarın itibarıyla başlayacak ikinci dönemde de tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Kovid-19 salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri okullarımızda alıyoruz." dedi.