7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi! Bugün ders var mı? 7 şubat okullar açılacak mı?

Okulları kapatmanın bir çözüm olmadığının görülmesi gerektiğini ifade eden Özer, "Tüm dünya, gelişmiş ülkeler, OECD ülkeleri, okullarını açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Türkiye olarak biz de birinci dönem bunu başardık ve inşallah ikinci dönem de başaracağız." diye konuştu.

Almanya, İngiltere ve Fransa'daki Omicron varyantından kaynaklı günlük vaka sayılarının Türkiye'nin çok üzerinde olduğunun altını çizen Özer, buna rağmen bu ülkelerde okulların yüz yüze eğitime devam ettiğini vurguladı. Bakan Özer, okul dışı sosyalleşme ortamlarında da Kovid-19 tedbirlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.