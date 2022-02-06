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    • Eğitim
    • 06.02.2022 23:31
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    • 06.02.2022 23:31
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    7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi! Bugün ders var mı? 7 şubat okullar açılacak mı?

    Son dakika haberi... 2 .dönemin başlamasıyla birlikte bazı okullarda okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk açıklamaya göre 1 ilde okullarda eğitime ara verildi. Ayrıca MEB'den de yüz yüze eğitimle ilgili kritik açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündemdeki soruları yanıtladı. Peki Bugün ders var mı? 7 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi ve Bakan Özer'in açıklamaları...

    7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi!

    Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitimle ilgili bir çok soruya yanıt arıyor. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 7 Şubat Pazartesi günü için araştırmalar yapılıyor. Bilindiği üzere 1. dönemin bitmesine az bir süre kala bir çok ilden kar tatili açıklamaları gelmişti. 2. dönemde de kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkiliyor. Hal böyle olunca kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kar yağışının yanı sıra yeni varyantın ortaya çıkması ile yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğim merak edildi. Konuya ilişkin Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi. Peki Bugün ders var mı? 7 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar yağışı nedeni ile 7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi ve Bakan Özer'in son dakika açıklamaları...

    7 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLERİN TAM LİSTESİ!

    Şuana kadar yalnızca Isparta'dan kar tatili açıklaması geldi.

    Isparta Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

    "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

    BUGÜN DERS VAR MI?

    7 Şubat 2022 Pazartesi günü Isparta ili dışında tüm illerde yüz yüze eğitime devam edilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle 7 Şubat itibarıyla başlayacak ikinci dönemde de tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi.

    TÜM ÖNLEMLER HAZIR

    Bakan Özer, katıldığı TV programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldığını hatırlatan Özer, "Birinci dönem başarılı bir şekilde bu süreci nihayetlendirdik. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle yarın itibarıyla başlayacak ikinci dönemde de tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Kovid-19 salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri okullarımızda alıyoruz." dedi.

        Okulları kapatmanın bir çözüm olmadığının görülmesi gerektiğini ifade eden Özer, "Tüm dünya, gelişmiş ülkeler, OECD ülkeleri, okullarını açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Türkiye olarak biz de birinci dönem bunu başardık ve inşallah ikinci dönem de başaracağız." diye konuştu.

        Almanya, İngiltere ve Fransa'daki Omicron varyantından kaynaklı günlük vaka sayılarının Türkiye'nin çok üzerinde olduğunun altını çizen Özer, buna rağmen bu ülkelerde okulların yüz yüze eğitime devam ettiğini vurguladı. Bakan Özer, okul dışı sosyalleşme ortamlarında da Kovid-19 tedbirlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

        HIZLI ANTİJEN KİTİNDE SON DURUM

        Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa'da geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kitine ilişkin Sağlık Bakanlığı onay sürecinin devam ettiğini belirterek, "Neticelendiğinde hızlı antijen kitini okullarımızda çok daha gönül rahatlığıyla kullanma imkanı olacak, vakaların yayılımını hızlı bir şekilde okulda kontrol edebilme ile ilgili elimiz çok daha güçlü olacak. Umuyorum, Sağlık Bakanlığımız da gerekli destekleri vererek, ikinci dönem içerisinde hızlı antijen kitini kullanabilme imkanımız olur." değerlendirmesinde bulundu.
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        Haberler Eğitim 7 Şubat okul tatili olan illerin tam listesi! Bugün ders var mı? 7 şubat okullar açılacak mı?
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