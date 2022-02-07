2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? PYBS Şubat ayı burslar yattı mı, ne zaman yatıyor?

Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2022 Şubat ayının PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
MEB tarafından şubat ayı İOKBS bursu ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ocak ayı ödemelerinin ise ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı duyurulmuştu. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de şubat ayının Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.
2022 PYBS BURSU NE KADAR?
PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yaıtırılıyordu. Bu yıl da zamlanacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması ön görülüyor.