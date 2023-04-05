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    • Eğitim
    • 05.04.2023 09:36
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    • 05.04.2023 09:37
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    KYK yurtları açılacak mı? Beklenen açıklama geldi! gsb.gov.tr nöbetçi yurt sorgulama! KYK yurtları ne zaman açılacak, yazın kullanılacak mı?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Bu nedenle KYK yurtları da kapatılmıştı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KYK yurtları açılacak mı?

    KYK yurtları açılacak mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Ankara'da YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KYK yurtları yazın açık olacak mı? KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

    KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

    Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz."

        KYK YURTLARI YAZIN AÇILACAK MI?

        Yaz döneminde 81 ilde nöbetçi yurtlarımız açık kalmaktadır. Yaz dönemi için sadece sınav, staj vb. sebeplerle kurum yurtlarında barınma imkânınız bulunmaktadır.

        STAJI OLANLAR KYK'DA KALABİLİR Mİ?

        Yaz dönemi için sadece sınav, staj vb. sebeplerle kurum yurtlarında barınma imkânınız bulunmaktadır. Kalmak istediğiniz ilde bulunan Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğünü arayarak veya bizzat görüşerek bilgi alabilirsiniz. İl müdürlüğüne durumunuzla ilgili sınav veya staj belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir.

        NÖBETÇİ KYK'DA KİMLER KALABİLİR?

        Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.
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            Haberler Eğitim KYK yurtları açılacak mı? Beklenen açıklama geldi! gsb.gov.tr nöbetçi yurt sorgulama! KYK yurtları ne zaman açılacak, yazın kullanılacak mı?
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