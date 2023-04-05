KYK yurtları açılacak mı? Beklenen açıklama geldi! gsb.gov.tr nöbetçi yurt sorgulama! KYK yurtları ne zaman açılacak, yazın kullanılacak mı?

KYK yurtları açılacak mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Ankara'da YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KYK yurtları yazın açık olacak mı? KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte detaylar...
KYK YURTLARI AÇILACAK MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.
Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz."