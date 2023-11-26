Kayseri, Niğde, Sivas, Tokat’ta YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik açıklamalar...

''Kayseri, Niğde, Sivas, Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?'' sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kar yağışı birçok ilde etkisini arttırdı. Bu noktada okulların durumu merak konusu oldu. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri ve kar tatili duyuruları...

KAYSERİ, SİVAS, NİĞDE, TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan bir il henüz bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.