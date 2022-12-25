Kar yağışının bazı illerde oldukça artmasıyla veliler, öğrenciler ve öğretmenler konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
26 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER
26 Aralık kar tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.
VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Van'da sabah saatlerinde yağan Kar, özellikle rakımı yüksek mahallelerde etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu. Yetkililer, sürücülerin riskli durumlarda mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunurken,