Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 25.12.2022 21:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2022 21:56
    ABONE OL

    26 Aralık 2022 Pazartesi kar tatili olan iller listesi! Son dakika valilik ve MEB'ten açıklama! Van'da okullar tatil mi?

    Kar yağışının olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve öğretmenlerde gözler son açıklamalara çevrildi. Özellikle en sık aratılanlar arasında yarın okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 26 Aralık okullar tatil mi? Van'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    26 Aralık 2022 Pazartesi kar tatili olan iller!

    Kar yağışının bazı illerde oldukça artmasıyla veliler, öğrenciler ve öğretmenler konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    26 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER

    26 Aralık kar tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

    VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Van'da sabah saatlerinde yağan Kar, özellikle rakımı yüksek mahallelerde etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu. Yetkililer, sürücülerin riskli durumlarda mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunurken,

        Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. İpekyolu Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri de, cadde kenarlarındaki kaldırımlarda kar kürekleriyle temizlik yaptı.

        Bu nedenle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili MEB'ten veya Van Valiliği tarafından bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray İstanbulspor’u devirdi!
        Haberler Eğitim 26 Aralık 2022 Pazartesi kar tatili olan iller listesi! Son dakika valilik ve MEB'ten açıklama! Van'da okullar tatil mi?
            SON DAKİKA