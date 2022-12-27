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    • Yaşam
    • 27.12.2022 08:00
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    • 27.12.2022 08:00
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    27 Aralık Gümüşhane, Hakkari, Çorum, Bolu, Bilecik'te okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları son dakika...

    Ülkemizin birçok ilinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda ara verilmeye devam ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte eğitim hayatı olumsuz etkileniyor. Öğrenciler ve velileri sabah saatlerinden itibaren yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 27 Aralık Gümüşhane, Hakkari, Çorum, Bolu, Bilecik'te okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    27 Aralık Gümüşhane, Hakkari, Çorum, Bolu, Bilecik’te okullar tatil mi?

    Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 27 Aralık kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 27 Aralık Gümüşhane, Hakkari, Çorum, Bolu, Bilecik'te okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları son dakika...

    27 Aralık Gümüşhane, Hakkari, Çorum, Bolu, Bilecik'te okullar tatil mi?

    Henüz 27 Aralık için kar tatili haberi gelmedi. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacaktır...

    HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya'nın kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

        MGM tarafından Adana, Adıyaman, Antalya, Bolu, Hatay, Mersin, Kastamonu, Malatya, K.Maraş, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

        AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İÇİN FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın, Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in ve Diyarbakır'ın batı kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların genellikle kuvvetli (21-50 kg/m2), Şanlıurfa'nın batısı, Gaziantep'in doğusu ve Kilis çevrelerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman'ın kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde, Malatya'nın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantep'in yüksek kesimlerinde (800-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

        Dün sabah saatlerinde başlayan Batı Karadeniz'deki yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Yaşam 27 Aralık Gümüşhane, Hakkari, Çorum, Bolu, Bilecik'te okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları son dakika...
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