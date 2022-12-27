27 Aralık Gümüşhane, Hakkari, Çorum, Bolu, Bilecik'te okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları son dakika...

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in ve Diyarbakır'ın batı kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların genellikle kuvvetli (21-50 kg/m2), Şanlıurfa'nın batısı, Gaziantep'in doğusu ve Kilis çevrelerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman'ın kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde, Malatya'nın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantep'in yüksek kesimlerinde (800-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.