4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL VAR MI, DOĞRU MU? 4 gün okul 3 gün tatil ne zaman başlıyor? MEB’den açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

4 gün okul 3 gün tatil mi olacak sorusu milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla internet arama motorlarında sıkça ''4 gün okul 3 gün tatil var mı, doğru mu? 4 gün okul 3 gün tatil ne zaman başlıyor? '' sorularına yanıt aranıyor. Hal böyle olunca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'den net açıklama geldi. İşte detaylar...

"Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.'

Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi."