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    • Eğitim
    • 24.11.2021 10:03
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    • 24.11.2021 10:04
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    24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yüz yüze eğitim var mı? Ana okulu, ana sınıfı ve kreşler...

    Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü 2021 yılında da en güzel şekilde kutlanacak. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli de 24 Kasım'da okulların durumunu merak ediyor. Ana okulu, ana sınıfı ve kreşlerde okuyanlar miniklerin velileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 24 Kasım okullar tatil mi, yüz yüze eğitim var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte cevapları...

    24 Kasım okullar tatil mi?

    24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi, yüz yüze eğitim var mı? soruları gündemde yer alıyor. Öğretmenler Günü gelip çattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, ülkemizde 1981'den beri her yıl kutlanıyor. 2021 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü Çarşamba gününe denk geldiğinden pek çok soru araştırılmaya başlandı. Peki; 24 Kasım okullar tatil mi, yüz yüze eğitim var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

    24 KASIM OKULLAR TATİL Mİ, YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

    Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü için okullarda çeşitli etkinlikler ve törenler yapılmaktadır. Peki yüz yüze eğitim olacak mı, dersler işlenecek mi?

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Öğretmenler Günü resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Dolayısıyla 24 Kasım'da okullarda tam gün ders işlenecek. Yüz yüze eğitim devam edecek. Ayrıca okulların yanı sıra resmi ve devlet kurumları da açık olacak.

    EN GÜZEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

    Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

    Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun.

    Her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir geçer geçiyor…

    Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

    Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

    Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Sevgili öğretmenim Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

        Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

        Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

        Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyoruz.

        EN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ

        Öğretmenler Günü'nde öğrenciler hediye araştırmalarına başladı. Öğretmenine hediye almak isteyen öğrenciler, alacağı hediye konusunda kararsızlık yaşıyor. İnternet üzerinde de "Öğretmenler Günü hediyeleri" ve "Öğretmenler Günü hediye önerileri" aramalarını yapan öğrencilerin büyük bölümü ne hediye alacağını kararlaştırmış durumda değil. İşte en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri önerileri...

        ÇİÇEK

        Özellikle kadın öğretmenlere alınabilecek hediyelerin başında çiçek gelir. Öğretmenlere hediye edilecek olan çiçekler, onların mutlu olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda öğretmeninizin değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. Bu nedenle öğretmenler günü hediyesi için kararsız kalan öğrenciler, çiçek almayı tercih edebilir.

        CÜZDAN

        Öğretmeninize alacağınız hediyenin günlük hayatta kullanılabilir olmasını istiyorsanız, cüzdan almak iyi bir tercih olabilir. Öğretmene alınacak hediyeler arasında yer alan cüzdan ile, öğretmeninize günlük olarak kullanabileceği ve kullanırken sizi hatırlayacağı bir hediye verebilirsiniz.

        KİŞİYE ÖZEL KALEM

        Günümüzde çok tercih edilen bir hediye olmasa da, kişiye özel kalemler ile öğretmeninizi sevindirebilirsiniz. Gündelik yaşamda öğretmenler kalemleri sık sık kullanmaktadır. Bu nedenle öğretmeninize hediye edebileceğiniz kalem ile mutlu edebilirsiniz. Özellikle isim ve soy isim baş harflerini yazdırarak verebileceğiniz kalem hediyesi ile anlamlı bir hediye vermiş olursunuz.

        FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ

        Öğretmenlerinizin evinde kullanabileceği hediyelerden olan fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninize güzel bir hediye verebilirsiniz. Evin duvarına asılacak bir fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninizin fotoğraflarını asabileceği bir hediye vermiş olursunuz. Fotoğraf çerçeveleri de türüne ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

        ÇANTA

        Öğretmenler günü hediyeleri araştırmasını yapan öğrenciler için bir diğer seçenek de çantadır. Çanta, hem kadın öğretmenlerin hem de erkek öğretmenlerin kullandığı bir eşyadır. Kadın öğretmenler için hoş görünümlü ve kullanışlı bir kol çantası, erkek öğretmenler için de dosya çantası veya laptop çantası hediyesi vermek oldukça mantıklıdır.

        YILIN EN İYİ ÖĞRETMENİ ÖDÜLÜ

        Süs eşya dükkanlarında satılan ödül görünümündeki sarı renkli süs eşyalar ile öğretmenlerinizi sevindirebilirsiniz. Ödül şeklinde satılan bu hediyeler arasında "Yılın En İyi Öğretmeni Ödülü" yazılı olan eşyayı öğretmeninize hediye etmek, öğretmeninizi oldukça sevindirecek ve kendisini değerli hissedecektir.
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        Haberler Eğitim 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yüz yüze eğitim var mı? Ana okulu, ana sınıfı ve kreşler...
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