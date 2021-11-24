24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yüz yüze eğitim var mı? Ana okulu, ana sınıfı ve kreşler...

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi, yüz yüze eğitim var mı? soruları gündemde yer alıyor. Öğretmenler Günü gelip çattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, ülkemizde 1981'den beri her yıl kutlanıyor. 2021 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü Çarşamba gününe denk geldiğinden pek çok soru araştırılmaya başlandı. Peki; 24 Kasım okullar tatil mi, yüz yüze eğitim var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
24 KASIM OKULLAR TATİL Mİ, YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?
Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü için okullarda çeşitli etkinlikler ve törenler yapılmaktadır. Peki yüz yüze eğitim olacak mı, dersler işlenecek mi?
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Öğretmenler Günü resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Dolayısıyla 24 Kasım'da okullarda tam gün ders işlenecek. Yüz yüze eğitim devam edecek. Ayrıca okulların yanı sıra resmi ve devlet kurumları da açık olacak.
EN GÜZEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir geçer geçiyor…
Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.
Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…
Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…