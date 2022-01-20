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    • 21.01.2022 10:17
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    Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır? Lisede teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama

    Lisede teşekkür belgesi nasıl alınır? Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine giriş yaparak karne notlarını sorgulayabiliyor, bu nedenle sistemde büyük yoğunluk oluşmaya başladı. Yarı yıl tatili 21 Ocak yani yarın başlayacak ve takdir, teşekkür belgesinin hayalini kuranlar puanlarının yetip yetmeyeceğini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır?

    Lisede teşekkür belgesi nasıl alınır? Ülke genelinde milyonlarca öğrenci 1. dönemin sonuna yaklaştı ve yarın karnelerini alacak. Hem öğrenciler hem de veliler karne notlarının nasıl geleceğini merak ederken bir yandan da puanların takdir ve teşekkür belgesi almak için yeterli olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı sömestr, 15 tatili yarın başlayacak. Peki Teşekkür takdir belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı…

    MATEMATİK DERSİ 2 OLAN TAKDİR, TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?

    Matematik pek çok öğrencinin en zorlandığı derslerin başında geliyor. Matematik dersi 2 diğer dersleri iyi olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

    TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

    Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

        DEVAMSIZLIĞI OLAN TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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