Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır? Lisede teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama

Lisede teşekkür belgesi nasıl alınır? Ülke genelinde milyonlarca öğrenci 1. dönemin sonuna yaklaştı ve yarın karnelerini alacak. Hem öğrenciler hem de veliler karne notlarının nasıl geleceğini merak ederken bir yandan da puanların takdir ve teşekkür belgesi almak için yeterli olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı sömestr, 15 tatili yarın başlayacak. Peki Teşekkür takdir belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı…
MATEMATİK DERSİ 2 OLAN TAKDİR, TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?
Matematik pek çok öğrencinin en zorlandığı derslerin başında geliyor. Matematik dersi 2 diğer dersleri iyi olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.
Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.