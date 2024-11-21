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21-22 Kasım okullar tatil mi? Bugün İstanbul, Bursa, Çanakkale'de okullar tatil mi edildi? MEB - Valilik son dakika duyurular!

Türkiye mevsimin ilk soğuk hava dalgasına girerken bugünden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olacak şiddetli fırtına için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapıldı. Sağanak yağışın ve fırtınanın birlikte yaşanacağı tahmin edilirken AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından peş peşe gelen açıklamalar geldi. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı sorusu ise en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:49
21-22 Kasım okullar tatil mi? Bugün İstanbul, Bursa, Çanakkale’de okullar tatil mi edildi? MEB - Valilik son dakika duyurular!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren sağanak yağışların etkili olacağı tahmininde bulundu. Bu uyarı, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle izlenirken, özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir'deki okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu merak edilmeye başlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKOM VE VALİLİKTEN UYARILAR: SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul'da özellikle sıcaklıkların aniden 10 derece birden düşmesi bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, yoğun yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Bu sebeple kentteki ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği gibi, sel ve su baskınlarına karşı da tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Okulların Tatil Durumu Hala Belirsiz

İstanbul, Bursa, Çanakkale ve İzmir'deki okulların tatil olup olmayacağı ise şu an için netleşmiş değil. Valiliklerden henüz bir açıklama yapılmadı ve konu kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Vatandaşların Dikkatli Olması Gerekiyor

MGM, bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sağanak yağış, yer yer gök gürültülü yağmur şeklinde etkisini gösterebilir. Özellikle akşam saatlerinde, yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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