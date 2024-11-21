21-22 Kasım okullar tatil mi? Bugün İstanbul, Bursa, Çanakkale’de okullar tatil mi edildi? MEB - Valilik son dakika duyurular!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren sağanak yağışların etkili olacağı tahmininde bulundu. Bu uyarı, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle izlenirken, özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir'deki okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu merak edilmeye başlandı.

(Takvim Foto Arşiv) AKOM VE VALİLİKTEN UYARILAR: SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK İstanbul'da özellikle sıcaklıkların aniden 10 derece birden düşmesi bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, yoğun yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Bu sebeple kentteki ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği gibi, sel ve su baskınlarına karşı da tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.