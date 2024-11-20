Ehliyet sınavında ne sorulur? Çıkmış ehliyet sınav soruları...

Kasım ayında ehliyet sınavına girecek olan sürücü adayları tarafından geçmiş yıllarda sorulan çıkmış ehliyet soruları merak ediliyor. Kasım - Aralık 2024 ehliyet sınavında çıkabilecek meb ehliyet soruları neler? İşte habere ilişkin detaylar...