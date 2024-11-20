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Ehliyet sınavında ne sorulur? Çıkmış ehliyet sınav soruları...

2024 yılının son aylarına yaklaşmışken sürücü adayları güncel ehliyet sorularını araştırıyor. Peki ehliyet sınavında ne sorulur? İşte çıkmış ehliyet soruları ve sınava dair diğer detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:05
Ehliyet sınavında ne sorulur? Çıkmış ehliyet sınav soruları...

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Kasım ayında ehliyet sınavına girecek olan sürücü adayları tarafından geçmiş yıllarda sorulan çıkmış ehliyet soruları merak ediliyor. Kasım - Aralık 2024 ehliyet sınavında çıkabilecek meb ehliyet soruları neler? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KASIM 2024 ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Kasım ehliyet sınavında 23 adet trafik ve çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KAÇ SORU OLACAK?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

2024 ehliyet sınavından geçmek için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEKLERİ

SORU: Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enjektör
B) Hava filtresi
C) Yağ filtresi
D) Yakıt filtresi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SORU: Motor çalıştığı halde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endüksiyon bobini arızalıdır.
B) Vantilatör kayışı gevşektir.
C) Marş motoru arızalıdır.
D) Akünün suyu fazladır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SORU: Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A) Çekici
B) Otomobil
C) Otobüs
D) Kamyon

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